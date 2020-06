Siemens was jaren geleden een speler die goed wist te scoren met de Siemens-telefoons. Eén van de succesvolle toestellen was de voor die tijd revolutionaire Siemens SL45. Dit was het eerste toestel met verschillende opties die we nu niet meer weg kunnen denken.

Siemens SL45

De Siemens SL45 kwam uit in het jaar 2001, 19 jaar geleden. Het was een bijzonder toestel en werd gezien als een geavanceerd toestel vol mogelijkheden. Niet heel gek, want de SL45 was de eerste mobiele telefoon waarbij je het geheugen uit kon breiden met een geheugenkaart. Het ging om een zogenoemde MMC kaart. Hiermee kon je het geheugen uitbreiden met maximaal 128MB.

De telefoon van Siemens was ook één van de eerste toestellen met een MP3-speler. Hiermee kon je dus muziek afspelen op je mobiele telefoon, uitzonderlijk voor het toestel. Je moest de muziek nog wel overzetten van de computer naar de telefoon. De Siemens SL45 was voorzien van zeer beperkt interne opslag, dus een geheugenkaart was wel nodig. Siemens leverde zelf een kaart mee van 32MB. Het zelf nog uitbreiden was een dure hobby. Kaartjes van 64MB gingen al snel richting de 300 gulden. Op de 32MB geheugenkaart kon je 45 minuten aan cd-kwaliteit muziek kwijt. Verder had de SL45 voorzien van een 1,5 inch monochroom beeldscherm. Onder dit scherm zat de navigatietoets waarmee je door het menu en de opties kon switchen.

Aan boord van de SL45 was ook een infraroodpoort. De accucapaciteit van de Siemens kwam uit op 540 mAh. Er was ook een WAP-browser, T9 SMS een audiorecorder, 7 spelletjes en nog enkele andere opties. Siemens bracht later nog een SL45i uit met nieuwe Java-versie en iets grotere batterij. We hebben helaas niet meer de prijs kunnen achterhalen van dit toestel.



Siemens SL45 samengevat in 3 punten: