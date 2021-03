De vergeten telefoon: Siemens S4 uit 1996

We gaan in deze editie van de rubriek ‘De vergeten telefoon’ een heel stuk terug in de tijd. In 1996 bracht Siemens de Siemens S4 uit. We praten je helemaal bij over het toestel.

Siemens S4

Een poos geleden vroegen we op Twitter aan welke telefoon jij bepaalde herinneringen hebt. Nog altijd horen we graag van jou eventuele suggesties om mee te nemen in onze rubriek, liefst ook met je eigen bevindingen. Neem daarvoor contact met ons op via het contactformulier!

We gaan in deze editie van ‘De vergeten telefoon’ dieper in op de Siemens S4. Voor velen was dit hun eerste mobiele telefoon, en dat is niet heel gek, want de telefoon kwam in 1996 op de markt, relatief kort na de doorbraak van de mobiele telefoon.

Dat de mobiele telefoon nog niet helemaal uit-ontwikkeld was, bewees deze Siemens. Het toestel ondersteunde alleen de 900 MHz band en werd gekenmerkt door een hoog stroomverbruik. Later verscheen de S4 Power met een langere gesprekstijd. De telefoon was voorzien van een uitschuifbare antenne. Er was een monochroom beeldscherm met 97 x 33 pixels. De S4 had een 1350 mAh accu aan boord en deze was groot qua omvang. Mede daardoor lag het gewicht ook hoog bij het toestel.

Foto via Ria – Wikimedia

De Siemens S4 bood ook een monitormodus. Hiermee kon je informatie verkrijgen over de parameters van het GSM-netwerk. Dit was dus met name alleen maar technische informatie. Mocht je daarover meer informatie willen lezen, dan kun je dat hier vinden.

De prijs van het toestel is niet heel goed meer te achterhalen. Wel komen we online nog een online krantenartikel tegen uit 1996. De Siemens S4 Power stond in het krantje te koop voor 305 gulden. In 1996 verscheen ook een advertentie van de Siemens S4 met Debitel Profiline abonnement en verzekering voor 699 gulden exclusief btw.