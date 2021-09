Xiaomi komt met Xiaomi 11 Lite 5G NE voor 399 euro

Xiaomi heeft een verbeterde variant van de Xiaomi Mi 11 Lite aangekondigd. De toevoeging Mi verdwijnt hierbij en is voorzien van een verbetering in de processor van het toestel. We zetten de details op een rijtje.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Een New Edition, dat is de toevoeging aan de Xiaomi 11 Lite, welke eerder al aangekondigd werd onder de naam Mi 11 Lite. De fabrikant vond echter reden om een verbeterde editie uit te brengen onder de naam Xiaomi 11 Lite 5G NE. De wijziging heeft echter alleen betrekking op de processor van het toestel. Xiaomi geeft de NE een Snapdragon 778G chipset mee, welke de eerder geplaatste Snapdragon 780G vervangt.

Doordat de specificaties overeenkomen met het huidige model, kun je een 6,55 inch AMOLED-scherm verwachten. Deze levert een 90Hz verversingssnelheid en Full-HD+ resolutie. Verder zien we een 20 megapixel front-camera in de linkerbovenhoek. Achterop is er een cameramodule met 64MP hoofdsensor, 8MP groothoek en 5MP macrolens. Dun is het toestel nog steeds, met een dikte van 6,81 millimeter. Het gewicht is met 159 gram lekker licht. De Xiaomi 11 Lite 5G NE wordt geleverd met een 4250 mAh accu met 33W snelladen.

Vanaf begin november is de smartphone verkrijgbaar vanaf 399 euro. Er is keuze uit de configuraties; 6GB+128GB, 8GB+128GB en 8GB+256GB.