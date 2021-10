Android Update Bulletin week 39: deze toestellen kregen updates

Een nieuwe editie van het Android Update Bulletin. In de afgelopen week zijn weer de nodige updates verschenen. Welke updates er zijn uitgerold, zetten we op een rijtje in dit overzicht van week 39.

Android updates in week 39

Fabrikanten zijn in de afgelopen week weer goed bezig geweest met het uitrollen van updates. Voor verschillende smartphones (en andere apparaten) zijn er nieuwe updates beschikbaar. Deze week werd ook bekend dat de Galaxy Note 9 niet meer maandelijks bijgewerkt zal worden met updates. Zoals je van ons gewend bent, geven we je iedere zondag een overzicht in de vorm van het Android Update Bulletin. Deze week de editie van week 39.

Asus

Asus ZenFone 8: beveiligingsupdate augustus

Motorola

Moto G Pro: beveiligingsupdate augustus

Nokia

Nokia X20: beveiligingsupdate september

Realme

Realme 8: beveiligingsupdate september

Realme 8 Pro: beveiligingsupdate september

Samsung

Ontbreekt er een toestel in dit lijstje, laat dan een reactie achter onder dit bericht of per mail, zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht!