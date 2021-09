Samsung Galaxy Note 9 krijgt niet meer maandelijks nieuwe update

Samsung heeft wijzigingen aangebracht in het updatebeleid van de Samsung Galaxy Note 9. Tot nu toe kon de smartphone maandelijks rekenen op een security-patch.

Galaxy Note 9: geen maandelijkse updates

In de zomer van 2018 was daar de aankondiging van de Samsung Galaxy Note 9. We hebben het toestel uitgebreid aan de tand gevoeld in de Galaxy Note 9 review. De fabrikant heeft het toestel tot nu toe maandelijks met updates bijgehouden, wat we hier alleen maar verwelkomen en waar veel fabrikanten van kunnen leren. Nu gaat er toch iets veranderen.

Na drie jaar stopt Samsung met het uitrollen van maandelijkse beveiligingsupdates voor de grote smartphone uit de Note-serie. Er wordt niet helemaal gestopt met het uitrollen van updates voor de Note 9. Samsung toont in haar overzicht dat de Samsung Galaxy Note 9 voortaan ieder kwartaal een update kan verwachten. Dit zal vermoedelijk nog een jaar zijn, zoals bij de Note 8 ook het geval is.