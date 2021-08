Samsung rolt augustus-update voor Galaxy A22, Galaxy Note 9 en Note 8

Voor drie smartphones van Samsung heeft de fabrikant een nieuwe update klaargezet. Het gaat om een nieuwe security-patch voor de Galaxy A22, Galaxy Note 9 en Galaxy Note 8.

Augustus voor A22, Note 9 en 8

De beveiligingsupdate van augustus werd begin deze maand vrijgegeven door Samsung. De fabrikant heeft in de afgelopen tijd al voor meerdere smartphones deze security-patch uitgerold, en nu is de update voor nog eens drie toestellen beschikbaar.

Hans meldt dat de update binnen is gekomen op de Galaxy Note 8. Niet alleen voor dat toestel is de nieuwe patch beschikbaar. Gebruikers van de Galaxy A22 en ook de Galaxy Note 9 zien deze update ook vanaf nu binnenkomen, ook in Nederland en België. Zover bekend worden er verder geen veranderingen doorgevoerd en gaat het alleen om de nieuwe beveiligingsupdate. Bovenop de patches van Google heeft Samsung ook nog enkele eigen patches aan de update toegevoegd.

Als de update gedownload kan worden op je toestel, krijg je hier een notificatie van.

