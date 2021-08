Samsung voegt 8 patches toe aan eigen beveiligingsupdate van augustus 2021

Begin deze week heeft Google de nieuwe beveiligingsupdate van augustus vrijgegeven. Deze update kan de komende tijd door fabrikanten geoptimaliseerd worden voor de verschillende devices. Samsung deelt haar eigen informatie, over de eigen toevoegingen op de beveiligingsupdate van augustus.

Augustus-patch van Samsung

In de komende tijd zullen verschillende smartphones weer bijgewerkt worden met een nieuwe security-patch. Ook Samsung zal in de komende dagen en weken voor een reeks toestellen de nieuwe beveiligingsupdate van augustus beschikbaar stellen. Voor het zover is, worden eerst de nodige details gedeeld over wat de update precies allemaal brengt. Samsung voegt namelijk, net als veel fabrikanten, extra’s toe aan de security-patch. Samsung is één van de weinige fabrikanten die deze informatie ook daadwerkelijk deelt met de rest van de wereld.

Uit de informatie van Samsung komt naar voren dat de Zuid-Koreaanse fabrikant bovenop de patches van Google zelf ook nog 8 verbeteringen doorvoert. Deze hebben betrekking op de beveiliging van Galaxy-smartphones. Vanwege de kwetsbaarheid worden niet alle details hierover bekend gemaakt. Duidelijk is in ieder geval dat Samsung een kwetsbaarheid heeft gevonden in een driver, welke niet als hoog risico bestempeld wordt. Ook worden er andere kwetsbaarheden in One UI en andere Samsung-processen aangepakt.

Krijg je de update binnen op je smartphone, laat het ons dan zeker weten. We ontvangen graag een mailtje van je, samen met een screenshot van de update.

