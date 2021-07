Samsung deelt Unpacked Augustus 2021 teaser met nieuwe producten

Met nog twee weken te gaan zijn we in afwachting van de aankondiging van Samsung. De fabrikant zal hier meerdere nieuwe producten presenteren, en in de officiële teaser van Samsung krijgen we alvast een goede indruk.

Teaser van Samsung

Op 11 augustus zullen we kennismaken met nieuwe producten van Samsung. De fabrikant zal op die dag in ieder geval het portfolio uitbreiden met de Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 en de nieuwe smartwatches uit de Galaxy Watch 4-serie. Gisteren lekten nieuwe teasers al uit van de Wear 4-smartwatches, waaruit we verschillende dingen konden opmaken.

In de video die nu door Samsung is gedeeld, krijgen we een voorproefje op het nieuwe product dat we van Samsung gaan zien. We zien toestellen van Motorola en BlackBerry voorbij komen, samen met een nieuw product van Samsung zelf. Alles wijst hierbij naar de Galaxy Z Fold 3, waarbij ook de slogan ‘Get ready to unfold’ wordt gebruikt. Verdere details worden nog niet gedeeld door de fabrikant, maar in het verleden zijn we al wel het één en ander te weten gekomen. Die informatie vind je hieronder, in de gerelateerde berichten.