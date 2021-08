Samsung Galaxy A51 ontvangt juli-update; Galaxy Note 20-serie; augustus-patch

Samsung heeft voor een aantal toestellen een nieuwe update klaargezet. Dit is het geval voor de Samsung Galaxy A51 en de twee smartphones uit de Galaxy Note 20-serie.

Updates voor Samsung

Gebruikers van de Samsung Galaxy A51 kunnen een nieuwe update binnenhalen voor hun device. De smartphone wordt in Nederland en België bijgewerkt met beveiligingsupdate juli 2021, zo laat Jesse aan DroidApp weten. De smartphone ontvangt eenmaal per kwartaal een nieuwe beveiligingsupdate; dit in tegenstelling tot zijn voorganger, de A50. De vorige update bracht de patch van mei, dus helemaal een kwartaal is het niet geworden. Zover bekend worden er verder geen veranderingen doorgevoerd bij de Galaxy A51.

Galaxy Note 20

Ook voor de toestellen uit de Samsung Galaxy Note 20-serie wordt een nieuwe update uitgerold. Gebruikers melden dat zij de beveiligingsupdate augustus 2021 binnen zien komen. Deze update is vanaf nu beschikbaar voor de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra. Het lijkt erop dat ook hier verder geen nieuwe functies zijn toegevoegd.

