Samsung Galaxy A51 krijgt beveiligingsupdate mei met bekende changelog

Een nieuwe update wordt uitgerold naar de Samsung Galaxy A51. De smartphone ontvangt een nieuwe security-patch; kort geleden werd er ook al een update verspreid voor het toestel.

Galaxy A51 krijgt nieuwe beveiligingsupdate

Goed nieuws is er voor de gebruikers van de Samsung Galaxy A51. Samsung heeft voor het geliefde toestel een nieuwe update klaargezet. Dennis laat ons weten dat zijn toestel beveiligingsupdate mei 2021 heeft mogen ontvangen. Dit is de meest recente security-patch die er beschikbaar is voor Android. Bovenop de patch van Google heeft Samsung zelf ook patches toegevoegd.

De changelog is een bekende, want deze zagen we eerder ook al bij andere Samsung-toestellen. De Galaxy A51 update brengt ook gelijk verbeteringen voor Quick Share en de camera. Het gaat om technische verbeteringen, dus het kan goed zijn dat je niets opmerkt van de wijzigingen.

De update voor de Samsung Galaxy A51 wordt vanaf nu uitgerold voor de smartphone. Je krijgt een melding als je deze kunt downloaden.