Samsung Galaxy A51 krijgt One UI 3.1; april-patch voor Moto G8 Plus

Twee toestellen krijgen een nieuwe update aangeboden. Gebruikers van de Samsung Galaxy A51 zien de One UI 3.1 verschijnen op hun toestel, en ook de Moto G8 Plus krijgt een nieuwe security-patch aangeboden.

One UI 3.1 voor Galaxy A51

Samsung voorziet steeds meer toestellen van de nieuwe versie van One UI. Nu is de Samsung Galaxy A51 aan de beurt, zo laat Jesse aan DroidApp weten. Gebruikers krijgen samen met de update ook beveiligingsupdate april 2021 aangereikt. Dankzij One UI 3.1 krijg je de mogelijkheid om locatiegegevens te verwijderen bij foto’s in de galerij-app, voordat je deze met iemand deelt. Verder is er een vernieuwde interface en verbeteringen voor de camera-app.

Moto G8 Plus

Motorola rolt ook een nieuwe update uit, deze keer voor de Moto G8 Plus. Opvallend, want Motorola rolde eind april ook al een nieuwe update voor het toestel uit. Deze keer wordt beveiligingsupdate april meegeleverd bij het toestel, zo laat Andries weten aan DroidApp.

Wanneer de update gedownload kan worden, ontvang je hiervan een melding op je smartphone.

Samsung Galaxy A51 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 259,00 euro