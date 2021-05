Moto G8 Power in de aanbieding bij Aldi: maar is het een goede keuze?

Supermarktketen Aldi heeft eens in de zoveel tijd een aanbieding met een smartphone. Het was nu alweer eventjes geleden, maar vanaf komende week kun je de Moto G8 Power kopen bij Aldi. Maar is het een goede aanbieding, of kun je meer voor je geld krijgen?

Moto G8 Power bij Aldi

De Moto G8 Power gaat alweer een tijdje mee in smartphoneland. De smartphone werd vorig jaar aangekondigd en werd in maart 2020 uitgebracht in Nederland. Zoals de naam (Power) al aangeeft, vinden we deze terug bij de accucapaciteit. Aan boord is namelijk een 5000 mAh accu te vinden. Verder is de smartphone uitgerust met een Snapdragon 665 chipset van Qualcomm en is er 4GB RAM-geheugen en 64GB opslagruimte.

Voor het maken van foto’s gebruik je de quad-camera, welke een 16 megapixel hoofdlens biedt, samen met 8MP groothoeklens en 8MP telelens. De Moto G8 Power biedt verder een 6,4 inch beeldscherm met Full-HD+ resolutie, waarbij er een opening is te vinden voor een 16 megapixel front-camera. Vanuit de doos draait het toestel op Android 10. Android 11 is wel beloofd, maar het is onduidelijk wanneer de fabrikant deze gaat uitrollen voor de Moto G8 Power. Over het updatebeleid gesproken; nu het toestel al ruim een jaar uit is, hoef je nog maar een klein jaar aan beveiligingsupdates te verwachten. Daarnaast ontbreken 5GHz WiFi en NFC.

Bij de Aldi kun je de Moto G8 Power kopen voor 159 euro. De aanbieding is geldig vanaf zaterdag 8 mei.

Een goede keuze?

Gezien de leeftijd van het toestel, raden we je eigenlijk aan verder te kijken dan de Moto G8 Power. Want het is jammer dat het qua updatebeleid in bijna over en uit is. Daarbij zijn er in deze prijsklasse al toestellen te vinden met 5GHz WiFi en NFC te vinden, mocht je dit wensen. Maar wat zijn de betere alternatieven? Raadpleeg daarvoor één van onze onderstaande artikelen, daar zetten we ze (onafhankelijk) voor je op een rij.

Wil je voor een Motorola gaan, dan zouden we de Moto G30 kunnen aanraden, al mist ook die 5GHz WiFi en is deze twintig euro duurder. Het beste haal je wat ons betreft in huis met de Samsung Galaxy A12, waarvoor vier jaar lang updates voor verschijnen. Ook dit toestel heeft een 5000 mAh accu en is maar een tientje duurder, hoewel je hem dit weekend nog goedkoper kunt vinden. Een ander, goedkoper, alternatief is de TCL 20 SE, welke ook een 5000 mAh accu heeft.