Poco F3, Moto G8 Plus en Galaxy Tab S6 krijgen nieuwe update aangeboden

Voor de Samsung Galaxy Tab S6, Moto G8 Plus en de Poco F3 staat een nieuwe update klaar. In beide gevallen gaat het om een nieuwere beveiligingsupdate die voor de drie devices beschikbaar zijn.

Updates voor Poco, G8 Plus en Tab S6

Poco, het voormalige dochtermerk van Xiaomi heeft een update klaargezet voor de Poco F3. De smartphone wordt bijgewerkt met de update naar MIUI 12.0.5.0 en heeft een grootte van 139MB. Grote wijzigingen krijgt het toestel niet mee met deze update. In de changelog die Tom met ons deelt, zien we dat de Dolby effects in ‘Highlights’ nieuw zijn op het toestel, en ook beveiligingsupdate april 2021 meegeleverd wordt.

Jan laat weten dat de april-update ook beschikbaar is voor zijn Galaxy Tab S6. In de changelog staat naast de nieuwe security-patch nog een ander puntje. Er wordt gesproken over de verbeterde prestaties van 360-audio en ook is de ‘algehele stabiliteit van functies verbeterd’. De update heeft een grootte van 211,30MB.

Tot slot is er nog nieuws over de Moto G8 Plus. Andries laat ons weten dat voor zijn smartphone beveiligingsupdate van februari 2021 beschikbaar is. Dit is bepaald niet de meest recente update, maar in ieder geval weer wat nieuwer dan de december-patch die er tot nu toe op te vinden was.

Poco F3 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend