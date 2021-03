Nokia 3.2 en Samsung Galaxy Tab S6 ontvangen update naar Android 11

Voor twee apparaten staat de grote update klaar naar Android 11. De update kun je vanaf nu downloaden voor de Samsung Galaxy Tab S6 en de Nokia 3.2. We zetten de details op een rijtje.

Nokia 3.2 krijgt Android 11

Waar verschillende fabrikanten al één of meerdere toestellen hebben bijgewerkt met een update naar Android 11, is Nokia niet echt snel met het uitrollen van de update. Daarbij wordt duidelijk dat het updateschema dat in oktober werd uitgebracht, niet gehaald lijkt te worden bij de van oorsprong Finse fabrikant. Voor de bezitters van de Nokia 3.2 is er wel goed nieuws. Deze smartphone ontvangt vanaf nu de update naar Android 11. De uitrol in Nederland start vanaf 28 maart, in verschillende andere landen zoals Zwitserland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Finland is de update vanaf nu beschikbaar.

Galaxy Tab S6

Jan meldt dat de update naar Android 11 ook beschikbaar is voor zijn tablet; de Galaxy Tab S6. Deze update brengt niet alleen alle nieuwe functies uit Android 11, maar Samsung levert ook gelijk One UI 3.1 mee. Dit is de meest recente skin die Samsung voor Android heeft uitgegeven. Hiervoor draaide de tablet op Android 10 met de One UI 2.5 skin, zo meldt Jan. De update is vanaf nu beschikbaar in Nederland en heeft een grootte van circa 2,3GB. Voor de Samsung Galaxy Tab S6 Lite zou de update ook beschikbaar zijn.