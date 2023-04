Galaxy Tab S6 krijgt One UI 5.1, Nokia T20 en XR20 met maart-update

Updates bij Samsung en Nokia. De fabrikanten rollen een nieuwe beveiligingsupdate uit voor een aantal van de toestellen. Onder andere de Galaxy Tab S6 wordt bijgewerkt met One UI 5.1.

Galaxy Tab S6 met One UI 5.1

Samsung rolt een nieuwe update uit voor de Samsung Galaxy Tab S6. De tablet ontvangt de update naar One UI 5.1. Dit laat Theo ons weten. Met de nieuwe update krijg je veel nieuwe functies. Denk aan de nieuwe weer-widget met opties, een gezamenlijk fotoalbum en ook het multitasken gaat in One UI 5.1 een stuk beter. Dit gaat gepaard met nog een aantal nieuwe functies en verbeteringen, en de beveiligingspatch van februari.

Nokia

Bij Nokia zien we ook updates verschijnen. Dit is het geval bij de tablet, de Nokia T20 en de robuuste Nokia XR20. De twee apparaten worden allebei voorzien van beveiligingsupdate maart 2023, waardoor de beveiliging weer wat opgeschroefd wordt. Deze update wordt gecombineerd met een nieuwe build van Android 12.

Updates worden gefaseerd uitgerold. Hierdoor kan het even duren totdat iedere gebruiker de update binnen ziet komen.