Samsung Galaxy A52s krijgt juni-update; grote mei-update voor Nokia T20

Meerdere smartphones van Samsung zijn al bijgewerkt met de nieuwste beveiligingsupdate van Google. Nu is het de beurt aan de Samsung Galaxy A52s, die de update van juni krijgt. Een nieuwe update staat ook klaar voor de Nokia T20.

Galaxy A52s: update van juni

Samsung zet voor de Galaxy A52s een nieuwe update klaar. Ricardo laat aan DroidApp weten dat zijn Samsung Galaxy A52s de beveiligingsupdate van juni ontvangt. Hierbij zien we verder geen grote veranderingen, behalve dus de nieuwe security-patch. Deze omvat niet alleen de patches van Google, maar ook de eigen Samsung-patches. Ricardo laat weten dat de update een grootte heeft van 224MB, en deze kan vanaf nu gedownload worden voor de Samsung Galaxy A52s. Onlangs werd de Galaxy A52 al bijgewerkt met dezelfde security-patch.

Nokia T20 met nieuwe Android 11-build

Nog altijd geen spoor van Android 12 voor de Nokia T20, maar inmiddels wel een andere update voor de tablet van Nokia. Het toestel krijgt een nieuwe Android 11-build met verschillende verbeteringen. In de changelog wordt gesproken over een verbeterde systeemstabiliteit en verbeteringen van de gebruikersinterface. Verder zien we dat beveiligingsupdate mei wordt geleverd voor de Nokia T20. De update heeft een grootte van 294MB.