Samsung Galaxy A52 krijgt april-update; Nokia T20 tablet ontvangt grote maart-update

Verschillende apparaten worden bijgewerkt met een nieuwe update. Het gaat om de Samsung Galaxy A52 en de Nokia T20. Beide apparaten krijgen een nieuwe beveiligingsupdate, en voor de tablet van Nokia staan nog andere verbeteringen klaar.

Updates voor A52 en T20

De tablet van Nokia wordt bijgewerkt met een grote update

Nieuwe beveiligingsupdate voor Galaxy A52

Samsung rolt de allernieuwste beveiligingsupdate voor de Galaxy A52. Het is beveiligingsupdate april 2022; deze update werd eerder voor de Galaxy S22-serie en de S21-serie al vrijgegeven. Nu dus ook voor de Galaxy A52, zo wordt gemeld aan de DroidApp-redactie. De update die bijna 200MB groot is, brengt niet alleen de patches van Google, maar ook de verbeteringen van Samsung’s eigen patches. Kijkend naar de changelog zien we verder geen andere nieuwe functies of veranderingen.

Nokia T20

Voor de tablet van Nokia, de Nokia T20 verschijnt een grotere update. Het is een 263MB grote update, maar nog altijd niet de update naar Android 12. De vriendelijk geprijsde tablet van HMD Global krijgt beveiligingsupdate maart 2022 aangeboden. Daarbij staat in de changelog dat het apparaat ook nieuwe functies krijgt. Het gaat hierbij om de verbeterde systeemstabiliteit en verbeteringen van de gebruikersinterface. Wat deze verbeteringen precies inhouden, wordt niet uitgelegd, maar met zo’n grote update, vermoeden we dat Nokia de nodige oneffenheden glad heeft gestreken.