Nokia T20, 5.4 en Nokia 2.4 krijgen nieuwe beveiligingsupdate

Nokia rolt voor meerdere apparaten een nieuwe update uit. Hierbij gaat het om verbeteringen in de beveiliging van de verschillende toestellen, die met de update weer een stuk(je) beter is. De update staat klaar voor de Nokia T20 tablet en de smartphones Nokia 5.4 en Nokia 2.4.

Updates voor T20, 5.4 en 2.4

Drie modellen van Nokia worden bijgewerkt met een nieuwe update die door de Finse fabrikant uitgerold wordt. Allereerst is er een nieuwe update voor de Nokia 5.4. De smartphone wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate februari 2022, waarbij ook een nieuwe build wordt meegeleverd van Android 11. Nokia belooft daarbij verschillende verbeteringen voor het toestel. De grootte van de update komt uit op ongeveer 109MB. Opvallend is dat vrij snel erna een patch beschikbaar is met de maart-update.

Voor de Nokia 2.4 wordt eveneens een recentere update verspreid, waarbij het toestel bijgewerkt wordt met beveiligingsupdate maart 2022. Deze recente update kent een grootte van circa 37MB. De tablet van Nokia, de Nokia T20, wordt geüpdatet naar de beveiligingsupdate van februari. Daarbij wordt eveneens een nieuwe build meegeleverd, met verbeteringen in de systeemstabiliteit en de gebruikersinterface.

