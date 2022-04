Samsung voegt 33 eigen patches toe aan beveiligingsupdate april

Samsung heeft bovenop de beveiligingsupdate van april vanuit Google, zelf ook nog patches toegevoegd. Dit wordt duidelijk uit de door Samsung vrijgegeven informatie.

Extra patches vanuit Samsung

Google gaf deze week beveiligingsupdate april vrij voor Android. Hierbij worden enkele tientallen kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem aangepakt. Denk aan aanpassingen in verschillende componenten en andere onderdelen van de software. Iedere maand brengt Google zo’n security-patch uit voor het platform.

Samsung heeft voor de Galaxy S22-serie de update al reeds verspreid, en in de komende weken zullen meer toestellen volgen. Bovenop de 44 patches vanuit Google, komt Samsung met nog 33 eigen patches. Dat zijn er aardig wat, en heeft betrekking op de dingen van Samsung zelf.

We zien bijvoorbeeld fixes voor een kwetsbaarheid in de Samsung Contacten-app. Verder zijn er zwakke plekken aangepakt in Knox, DeX en de One UI launcher die standaard over de Android-interface ligt. Wanneer je toestel de april-update aangeboden krijgt, worden de patches van Samsung zelf ook gelijk meegenomen.

