Samsung Galaxy S20 FE en A52 krijgen juni-update; verbeteringen voor Tab S8-serie

Samsung rolt voor vijf apparaten een nieuwe update uit. De Samsung Galaxy A52 en Galaxy S20 FE krijgen een nieuwe beveiligingsupdate en voor de Galaxy Tab S8-serie wordt eveneens een update verspreid.

Galaxy S20 FE en A52 met nieuwe update

Samsung geeft de Galaxy S20 FE en de de Galaxy A52 een nieuwe beveiligingsupdate. In de afgelopen dagen en weken bracht Samsung voor diverse modellen al een nieuwe update uit; waarbij dit de nieuwste security-patch was. De fabrikant brengt nu beveiligingsupdate juni ook uit voor de Galaxy A52 en de Galaxy S20 FE, zo laat Marianne weten. Hierbij zitten niet alleen de Google-patches, maar ook Samsung’s eigen verbeteringen. In de changelog staan verder geen veranderingen, behalve dat enkel Samsung-apps bijgewerkt zijn. Ondanks dat is het een flinke update met een grootte van bijna 800MB voor de A52, en een 1,1GB grote update voor de S20 FE. Bij de S20 FE worden verder stabiliteitsverbeteringen doorgevoerd.

Galaxy Tab S8

De modellen uit de Samsung Galaxy Tab S8-serie worden eveneens bijgewerkt met een nieuwe update. Dit geldt voor de Samsung Galaxy Tab S8, de Tab S8+ en de Tab S8 Ultra. Alle drie de modellen worden opvallend genoeg nog niet bijgewerkt met de beveiligingsupdate van juni, maar krijgen wel een andere update. Het gaat om een stabiliteitsupdate, zo maken we op uit de informatie van Sander. Dat is ook wat de changelog meldt. Het is een update van circa 290MB. Het is niet welke verbeteringen door Samsung precies zijn doorgevoerd.

