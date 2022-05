Samsung Galaxy S20 FE, A53, Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 ontvangen mei-update

Samsung rolt voor vier van haar toestellen een nieuwe beveiligingsupdate. De beurt is aan de Galaxy S20 FE, de Galaxy A53 en de twee vouwbare smartphones van het bedrijf; de Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3. De details van de inhoud zetten we op een rijtje.

Galaxy Z Flip 3 en Fold 3 met mei-patch

De beveiligingsupdate van mei 2022 is al voor een hoop smartphones uitgerold bij Samsung. Nu zijn er vier andere modellen aan de beurt die deze update aangeboden krijgen. Allereerst voor de Samsung Galaxy Z Flip 3, zo laat Fijke aan ons weten. Haar toestel ontvangt de update met een grootte van 246,69MB. Als we kijken naar de changelog zien we verder geen veranderingen, wel dus de patches vanuit Google, maar ook vanuit Samsung. Dezelfde update wordt ook uitgerold naar de Samsung Galaxy Z Fold 3, zo kunnen we bevestigen.

Galaxy A53 en Galaxy S20 FE

Voor de Samsung Galaxy A53 is eveneens de nieuwe update van mei beschikbaar. De update van bijna 770MB groot brengt daarnaast nog een hoop verbeteringen en optimalisaties, zo zien we terug in de changelog. Samsung meldt in ieder geval al dat verschillende apps met de update zijn bijgewerkt. Daarbij zijn er stabiliteitsverbeteringen voor de camera doorgevoerd. Voor de Samsung Galaxy S20 FE is eveneens de update beschikbaar, zo meldt Richard ons. Deze brengt enkel de nieuwe beveiligingsupdate.

Als je de update kunt downloaden op je smartphone, dan krijg je hiervan een melding van op je smartphone.

Samsung Galaxy A53 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 359,00 euro