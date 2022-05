Samsung deelt eigen details beveiligingsupdate mei; 18 patches

Google heeft met de beveiligingsupdate van mei tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem aangepakt. Samsung heeft met de patch van mei ook zelf nog een aantal patches toegevoegd.

Samsung met mei-patch

De nieuwste beveiligingsupdate werd van de week vrijgegeven. We hebben hierover geschreven in het artikel over beveiligingsupdate mei 2022. Deze update zal in de komende tijd voor de verschillende smartphones en Android-apparaten uitgerold worden. Samsung heeft alvast eigen details gedeeld over de inhoud van de eigen patches die toegevoegd zijn aan de vijfde patch.

Samsung heeft in totaal 18 verbeteringen toegevoegd aan de patch. Hierbij wordt een fix uitgebracht voor de weer-widget, zo wordt duidelijk uit de informatie die Samsung geeft. Verder zien we verschillende fixes voor Samsung-apps, onder andere voor Galaxy Themes. Hiermee werd het voor kwaadwillende mogelijk om toegang te krijgen tot bestanden, zonder dat je dit als gebruiker door had.

In de komende weken zal Samsung de update voor veel toestellen uitrollen. Krijg je de update binnen, dan horen we dat natuurlijk graag van je. We ontvangen graag een mailtje van je, samen met een screenshot!

