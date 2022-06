Samsung Galaxy S22-reeks krijgt tweede update in een week

Samsung rolt voor de toestellen uit de Samsung Galaxy S22-serie alweer een nieuwe update uit. Opvallend, aangezien de telefoon vorige week ook al een update heeft ontvangen. Wat brengt de nieuwe update?

Samsung Galaxy S22 krijgt nieuwe juni-update

Een nieuwe update staat klaar voor de toestellen uit de Samsung Galaxy S22-serie. De drie modellen, bestaande uit de Samsung Galaxy S22, de S22+ en de S22 Ultra krijgen alle drie hun tweede update in één week tijd. Precies een week geleden werd door Samsung voor de high-end serie ook al een update uitgerold, waarbij de beveiligingsupdate van juni uitgerold werd. De nieuwe update lijkt andere verbeteringen te brengen.

De nieuwste update die nu gedownload kan worden voor de drie smartphones heeft een grootte van 218,55MB groot. In de changelog staat dat de algehele stabiliteit van functies is verbeterd, samen met een verbeterde beveiliging van het toestel. Dat laatste is met de vorige update al gebeurd, details over het eerste punt worden niet gedeeld.

Camera-verbeteringen?

Wat er nou precies is verbeterd met de update, wordt niet helemaal duidelijk, al lijkt het vooral verbeteringen te kennen voor de camera. Zo bericht Samsung op haar Zuid-Koreaanse communityplatform dat er een groot aantal verbeteringen aan zitten te komen. Het gaat hierbij om verbeteringen in het contrast en de scherpte in foto’s, het oplossen van een bug in Single Take waarbij het maken van beelden na één foto stopte, en betere prestaties voor de portretmodus. Het maken van foto’s van je huisdier moet ook beter gaan, waarbij het algoritme voor de witbalans nauwkeuriger is. Tijdens het opnemen van video’s is nu ook het geheugenverbruik geoptimaliseerd.

Het is niet helemaal duidelijk of deze zaken direct met deze update samenhangen. Doorgaans vermeldt Samsung zulke veranderingen wel in de changelog. Mocht je veranderingen opmerken in de camera, dan horen we het uiteraard graag!

Uitrol

De update wordt vanaf nu uitgerold voor de Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra. Heb je nog geen melding ontvangen dat de update beschikbaar is, dan kun je handmatig controleren op updates bij Instellingen > Software-update.

