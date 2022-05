Samsung Galaxy S22-serie krijgt beveiligingsupdate mei 2022

Als eerste niet-Pixel devices heeft de Samsung Galaxy S22-serie de mei-update ontvangen. Alle drie de modellen uit de serie krijgen de nieuwe security-patch van de Koreaanse fabrikant aangeboden. De details zetten we voor je op een rij.

Galaxy S22-serie krijgt mei-update

Goed nieuws voor degenen die in het bezit zijn van de Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra. De drie modellen die deel uitmaken van de Galaxy S22-serie worden bijgewerkt naar de nieuwste update die voor Android gedownload kan worden, zo laat Sander ons weten. Het is beveiligingsupdate mei 2022, welke vanaf nu uitgerold wordt in Europa (en ook Nederland en België).

Samsung voegt bovenop de patches vanuit Google, zelf ook nog patches toe. Deze hebben betrekking op de specifieke Samsung-toepassingen en onderdelen. Bij Samsung zelf gaat het om 18 patches die toegevoegd zijn. Dit zijn onder andere fixes voor de weer-widget en een kwetsbaarheid die aangepakt wordt in thema-app Galaxy Themes. De kans is zeker aanwezig dat Samsung achter de schermen nog wat dingen bijgeschaafd heeft en bugfixes heeft doorgevoerd.

De update wordt vanaf nu uitgerold naar de drie modellen uit de Galaxy S22-serie. Eerder hebben we op DroidApp onze uitgebreide reviews gepubliceerd over de S22-serie; alles lees je terug in de Galaxy S22+ review en de Galaxy S22 Ultra review. De smartphoneserie wordt in totaal tenminste vijf jaar lang bijgehouden met updates; een flinke stap vooruit.

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 827,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1030,00 euro