Samsung laat dit jaar 30 miljoen toestellen minder van de band rollen

Samsung is van plan om dit jaar tientallen miljoenen toestellen minder te fabriceren dan de planning was. De reden ligt bij verschillende oorzaken. Het gaat om zowel betaalbare toestellen als smartphones uit het high-end segment.

Minder toestellen van Samsung

Dit jaar zullen er 30 miljoen smartphones minder van de band rollen dan werd gepland bij Samsung. De informatie hierover is afkomstig van een doorgaans goed geïnformeerde bron uit Zuid-Korea. De reden hiervan kent drie oorzaken; de oorlog in Oekraïne, de stijgende inflatie met de daardoor de veranderende uitgaven van consumenten en het nog altijd grote tekort aan componenten. Samsung vermindert de productie in alle prijsklassen van de smartphones; dus zowel voor de betaalbare als de dure smartphones.

Aanvankelijk was het plan van Samsung om in 2022 310 miljoen smartphones te produceren. Door alle bovenstaande redenen is dit nu bijgesteld naar 280 miljoen eenheden. In het eerste kwartaal van dit jaar zou Samsung naar schatting 73,7 miljoen smartphones verkocht hebben.

