Android Update Bulletin week 16: deze toestellen kregen updates

Verschillende fabrikanten hebben in de afgelopen week weer updates uitgebracht voor hun smartphones. Maar voor welke telefoon, verscheen welke update? Het overzicht van de afgelopen week zetten we op een rijtje in het Android Update Bulletin van week 16.

Update Bulletin – Week 16

Iedere week zet DroidApp een overzicht online met de toestellen die in de afgelopen week een update hebben mogen ontvangen. Het kan gaan om Android-updates, naar bijvoorbeeld een nieuwe versie, een firmware-/software-update of een meer recente beveiligingsupdate. Het Android Update Bulletin komt voort uit de feedback die we hebben ontvangen uit de DroidApp Enquête.

Nokia

OnePlus

Samsung

Xiaomi

Xiaomi Redmi Note 8T: beveiligingsupdate april

Staat jouw toestel er niet tussen, krijg je wel een update binnen? Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot!