Android Update Bulletin week 15: deze toestellen kregen updates

De derde editie van het Android Update Bulletin staat klaar. In dit artikel zetten we op een rijtje welke smartphones in week 15 bijgewerkt werden met een nieuwe update.

Update Bulletin – Week 15

Sinds kort zetten we iedere week een overzicht online met de toestellen die in de afgelopen week een update hebben ontvangen. Dit dankzij feedback uit de DroidApp enquête, waarmee je een Poco X3 Pro kunt winnen. Het kan gaan om een update van het Android besturingssysteem, een security-patch of een ander soort update. Hieronder zetten we op een rijtje welke toestellen een update hebben mogen ontvangen.

Ontbreekt er een toestel in dit overzicht? Laat het ons weten door ons te tippen via een reactie onder dit bericht, of per mail, zodat we hem toe kunnen voegen!

Motorola

Motorola One Vision: beveiligingsupdate 1 april 2021

Nokia

Nokia 4.2: Android 11 met beveiligingsupdate maart 2021

Nokia 2.2: Android 11

OnePlus

OnePlus 8T: OxygenOS 11.0.8.12 met beveiligingsupdate maart 2021

Poco

Poco X3 Pro: MIUI 12.0.5 met beveiligingsupdate april 2021

Samsung