Samsung Galaxy A51: update Android 11 in Nederland

Ben je in het bezit van de Samsung Galaxy A51, dan hebben we goed nieuws voor je. Samsung is begonnen met het uitrollen van de Android 11 update voor dit toestel.

Android 11 voor Galaxy A51

De Samsung Galaxy A51 wordt vanaf nu geüpdatet naar een nieuwe Android-versie. Gebruikers van het toestel kunnen vanaf nu de update naar Android 11 verwachten, waarbij een hoop nieuwe functies toegevoegd worden aan het besturingssysteem. Bovenop Android 11 heeft Samsung One UI 3.0 toegevoegd. Van de week werd duidelijk dat de A51 ook One UI 3.1 zal krijgen, maar dat is met deze update nog niet het geval.

Android 11 brengt verbeterde meldingen, snelle mediabediening vanuit het meldingvenster, meer privacy-opties, chatbubbels, schermopname (video) en nog veel meer. Vanuit One UI 3.0 zijn ook verschillende verbeteringen doorgevoerd die je vanaf nu op je Galaxy A51 kunt gebruiken.

Bart laat aan DroidApp weten dat de Galaxy A51 niet alleen de update naar Android 11 ontvangt. Samsung geeft het toestel direct ook beveiligingsupdate februari 2021 mee. De update voor het toestel is bijna 2GB groot.