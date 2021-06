Samsung rolt beveiligingsupdate uit voor Galaxy Note 20, Note 9 en Galaxy A8

Voor meerdere Samsung-toestellen rolt de fabrikant een nieuwe beveiligingsupdate uit. In de afgelopen week werden voor verschillende Samsung’s ook al nieuwe security-pathes verspreid.

Updates voor Samsung

Er worden nieuwe beveiligingsupdates uitgerold naar apparaten van Samsung. Verschillende lezers waaronder Jan, Marco en Olaf laten weten dat er voor hun toestellen updates klaarstaan. We zetten de details hieronder voor je op een rijtje.

Opvallend is dat de Samsung Galaxy A8 (2018) terugkomt in het overzicht. Omdat eerder werd gesteld dat voor dit toestel enkel nog eenmaal per kwartaal een update zou komen, en vorige maand nog de april-patch werd uitgebreid. Nu staat wederom een nieuwe update klaar. Gebruikers van de Samsung Galaxy A8 zien de beveiligingsupdate van mei binnenkomen. In de changelog staat ook dat er functionaliteit voor Google RCS is toegevoegd. Dit is de eigen berichtendienst van Google.

Dezelfde beveiligingsupdate staat klaar voor de Samsung Galaxy Note 9. Als we kijken naar de changelog van de update brengt de update alleen een nieuwe security-patch. Voor de Samsung Galaxy Note 20 en Note 20+ wordt beveiligingsupdate juni vanaf nu verspreid in Nederland.

Samsung Galaxy Note 20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 689,00 euro

Samsung Galaxy Note 9 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 644,00 euro