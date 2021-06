Samsung rolt Android 11 uit voor Galaxy A12; mei-patch voor Tab S7 en Note 8

Goed nieuws voor de bezitters van verschillende Samsung-toestellen. Voor de Samsung Galaxy A12 wordt Android 11 uitgerold; voor de Note 8 en Galaxy Tab S7 staat een nieuwe beveiligingsupdate paraat om te downloaden. We zetten de details op een rij.

Samsung Galaxy A12 krijgt Android 11

De update naar Android 11 is vanaf nu beschikbaar voor de Samsung Galaxy A12. Vorige maand werd deze al verspreid in Rusland. In de afgelopen tijd werden meerdere Samsung-toestellen al bijgewerkt met de update naar de nieuwe Android-versie, nu is het dus de beurt aan de Galaxy A12. Leon laat ons weten dat zijn Galaxy A12 de update naar Android 11 heeft mogen ontvangen. Bovenop de nieuwe Android-versie zien we ook One UI 3.1 terug. Interessant; want de update zou eigenlijk pas in juli verwacht worden. Echter is het niet nieuw dat Samsung vooroploopt op het eigen gedeelde schema.

Dankzij de update kun je de nieuwe notificaties gebruiken. Daarnaast is er een vernieuwde muziekspeler, verbeterde volumeregeling en verschillende (kleine) in de interface en in de camera-app. Dankzij Android 11 zijn ook de privacy-instellingen verbeterd. Beveiligingsupdate april is voor de gelegenheid ook toegevoegd aan de update naar Android 11.

Galaxy Note 8 en Tab S7

Voor de Samsung Galaxy Tab S7 en Tab S7+ wordt beveiligingsupdate mei uitgerold. In de changelog die Bart ons toestuurt, zien we ook dat Quick Share met deze update verbeterd wordt. Met name het delen van bestanden tussen Galaxy-apparaten die Quick Share gebruiken. Hans meldt ons dat de Galaxy Note 8 ook de update heeft mogen ontvangen. Hier zien we verder geen uitgebreide changelog, alleen de nieuwe security-patch. Ondanks dat is het een update met een omvang van 685MB.

