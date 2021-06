Samsung Galaxy A22 5G is goedkoopste 5G-telefoon en komt naar Nederland

Samsung zet vol in op de Galaxy A-serie. Deze serie is nu uitgebreid met de nieuwe Samsung Galaxy A22. Dit model is gepresenteerd als 4G- als 5G-editie en is van alle gemakken voorzien.

Galaxy A22 is aangekondigd

Waar tot nu toe de Galaxy A32 de goedkoopste A-serie smartphone was met 5G, wordt dat stukje nu overgenomen door de Galaxy A22. Dit model is nu officieel aangekondigd, waardoor we je helemaal bij kunnen praten over het toestel.

De Samsung Galaxy A22 5G is ook aangekondigd voor Nederland en België. In sommige landen verschijnt het toestel ook als 4G-model, maar zover bekend komt die niet naar Nederland. De Samsung Galaxy A22 5G is voorzien van een 6,6 inch 90Hz Full-HD+ TFT scherm en een MediaTek Dimensity 700 chipset. Er is 4GB RAM-geheugen en 64GB opslagruimte. Verder wordt de smartphone geleverd met een triple-camera. Deze biedt een 48MP hoofdcamera, 5MP groothoeklens en een dieptesensor. Er is een 8 megapixel front-camera aanwezig.

Samsung rust de Galaxy A22 uit met een 5000 mAh accu welke opgeladen kan worden met 15W. De vingerafdrukscanner van het toestel is geplaatst aan de zijkant van de smartphone. Vanaf begin juli komt de Galaxy A22 naar Nederland in de kleuren grijs, wit en violet. De prijs komt uit op 229,00 euro.