Android Update Bulletin week 38: deze toestellen kregen updates

Iedere week zet DroidApp op een rijtje welke smartphones en andere apparaten een update hebben ontvangen. In dit artikel lees je welke toestellen in week 38 bijgewerkt zijn.

Android updates in week 38

Fabrikanten hebben ook in de afgelopen week weer de nodige updates uitgerold voor hun toestellen en apparaten. Ook omtrent het nieuws rondom updates was er wat te melden. We zijn benieuwd wat het samenvoegen van ColorOS en OxygenOS van Oppo en OnePlus gaat betekenen.Zoals je van ons gewend bent, vind je in dit artikel de apparaten die een update hebben mogen ontvangen.

Nokia

OnePlus

OnePlus 9: OxygenOS 11.2.9.9 met september-update en XPan-mode

OnePlus 9 Pro: OxygenOS 11.2.9.9 met dezelfde verbeteringen als ‘9’

Samsung

Samsung Galaxy A41: beveiligingsupdate augustus

Samsung Galaxy A52: beveiligingsupdate september met RAM Plus

Samsung Galaxy Tab S5e: beveiligingsupdate augustus

Samsung Galaxy Tab S7: beveiligingsupdate september

Samsung Galaxy Tab S7+: beveiligingsupdate september

Samsung Galaxy Watch 4: verbeterde systeemstabiliteit en systeembetrouwbaarheid

Ontbreekt er een toestel in dit lijstje, laat dan een reactie achter onder dit bericht of per mail, zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht!