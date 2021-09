Android Update Bulletin week 36: deze toestellen kregen updates

Deze week zijn er weer de nodige updates verschenen voor verschillende Android-apparaten. In dit overzicht zetten we op een rijtje welke toestellen bijgewerkt zijn.

Android updates in week 36

We juichen het toe dat fabrikanten hun apparaten met regelmaat bijwerken met updates. Ook in de afgelopen week is dat het geval geweest. Zoals iedere week zet DroidApp op een rijtje welke toestellen van de week een update hebben mogen ontvangen.

Google

Huawei

Huawei P30 Lite: beveiligingsupdate juli 2021

Nokia

Oppo

Oppo A91: beveiligingsupdate augustus

Samsung

Xiaomi

Xiaomi Mi 11 Lite: beveiligingsupdate augustus

