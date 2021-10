​Samsung Galaxy S20-serie krijgt beveiligingsupdate november 2021

November begint over een paar dagen. De Galaxy S21-serie is al voorzien van deze gloednieuwe beveiligingsupdate. Nu is ook de Galaxy S20-serie aan de beurt.

Galaxy S20 krijgt november-update

De Samsung Galaxy S20, S20+ en de Galaxy S20 Ultra worden alle drie voorzien van een nieuwe security-patch. Theo en Jan laten ons weten dat hun toestel bijgewerkt wordt met beveiligingsupdate november 2021. Dit is de allernieuwste update voor Android, en werd enkele dagen geleden al verspreid naar de Galaxy S21-serie. Samsung heeft de smaak te pakken en brengt de update dus ook naar de S20-serie.

Details over de update weten we nog niet, aangezien de update nog niet gespecificeerd is door Google. Bovenop de patches van Google heeft Samsung zelf ook enkele patches doorgevoerd. Daarover komen we vermoedelijk in de aankomende week meer te weten. De update voor de S20-serie komt uit op een grootte van circa 177MB.

Wanneer de nieuwe versie beschikbaar is, krijg je hier een melding van op je smartphone.

