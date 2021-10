Samsung Galaxy S20-serie krijgt beveiligingsupdate oktober aangeboden

Een nieuwe update staat klaar voor drie toestellen uit de Galaxy S20-serie. De drie smartphones worden bijgewerkt met een nieuwe security-patch. We zetten de details op een rijtje.

Galaxy S20: oktober-update

Weekend of niet, vandaag is Samsung gestart met het uitrollen van een nieuwe beveiligingsupdate voor de toestellen uit de Galaxy S20-serie. De Galaxy S20 FE kreeg al eerder de augustus-update; nu is hij er ook voor de andere Galaxy S20-modellen, zo laten Jan en Theo ons weten.

Beveiligingsupdate oktober wordt vanaf nu in Nederland en België verspreid voor de Samsung Galaxy S20, de Galaxy S20+ en de Galaxy S20 Ultra. Als we kijken naar de changelog van de update, valt op dat er verder geen nieuwe functies aangeboden lijken te worden. Toch grijpt Samsung vermoedelijk wel de gelegenheid aan om wat fixes en verbeteringen door te voeren. Dit wordt duidelijk uit de grootte van de update; die voor de S20-serie uitkomt op 273,77MB.

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 761,00 euro

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 801,00 euro