Samsung deelt eigen details beveiligingsupdate oktober: 32 patches

Samsung heeft de details gedeeld over de beveiligingsupdate van oktober. Steeds meer toestellen van de fabrikanten krijgen de update. Welke eigen patches heeft Samsung aan de update van Google toegevoegd?

Samsung met beveiligingsupdate oktober

Voor verschillende toestellen van Samsung is de fabrikant al begonnen met het verspreiden van de nieuwste security-patch. Het gaat om beveiligingsupdate oktober 2021. In de komende tijd zullen meerdere toestellen bijgewerkt worden met deze nieuwe update. Zoals we gewend zijn deelt Samsung nu ook haar eigen details over de inhoud van deze nieuwe beveiligingsupdate. Samsung heeft namelijk bovenop de patches van Google ook eigen verbeteringen toegevoegd.

Duidelijk is dat Samsung de update heeft aangevuld met 32 eigen patches. Niet alle patches zijn voor alle toestellen bedoeld. Sommigen zijn specifiek voor een model, Android-versie of een bepaald component in een apparaat. Er zijn verschillende fixes voor de Exynos-chipset, maar ook voor toestellen met een chipset van MediaTek zijn er optimalisaties. De andere patches hebben betrekking op drivers en losse onderdelen.

Krijg je de update binnen op je Samsung, laat het ons dan zeker weten, samen met een screenshot!

