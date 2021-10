Samsung Galaxy S20 FE: splinternieuwe oktober-update beschikbaar

In de komende week krijgen we meer informatie over de beveiligingsupdate van oktober. Samsung heeft hem voor een aantal toestellen al klaargezet; nu is hij beschikbaar voor de Samsung Galaxy S20 FE.

Galaxy S20 met oktober-update

Voor de Galaxy S21-serie begon Samsung deze week met het updaten naar de nieuwste Android-beveiligingsupdate. Dit is de patch van oktober. Richard laat aan DroidApp weten dat de update inmiddels wordt uitgerold naar de Samsung Galaxy S20 FE. De gunstig geprijsde smartphone van Samsung is dus de vierde telefoon van het bedrijf, dat de nieuwe update krijgt.

Google zelf heeft nog geen informatie vrijgegeven over de inhoud van de update. We zullen deze informatie komende week van Google te horen krijgen. Over een aantal dagen horen we ook van Samsung welke eigen patches er door het bedrijf zijn toegevoegd. De 203MB grote update brengt zover bekend verder geen veranderingen naar het toestel.

De update wordt vanaf nu uitgerold voor de smartphone.