Samsung Galaxy S20 FE krijgt september-patch; A71 van augustus

Gebruikers van de Samsung Galaxy S20 FE zien een nieuwe update binnenrollen voor hun smartphone. Ditzelfde nieuws geldt voor degenen met een Galaxy A71.

September-update voor Galaxy S20 FE

Samsung doet goede zaken met de Galaxy S20 FE. Niet heel gek, want in onze Galaxy S20 FE review waren we erg enthousiast over de smartphone. Wat ons betreft was het ook één van de beste toestellen van 2020. Het toestel biedt veel mogelijkheden voor een nette prijs.

Marianne laat aan DroidApp weten dat haar Samsung Galaxy S20 FE bijgewerkt wordt met een nieuwe update. Het is beveiligingsupdate september 2021. Deze update werd vorige week officieel vrijgegeven door Google. Daarnaast zijn er ook door Samsung zelf meer dan 20 patches toegevoegd aan de update, voor haar eigen toestellen.

Samsung rolt de update vanaf nu uit voor de S20 FE.

Galaxy A71

De Samsung Galaxy A71 wordt eveneens bijgewerkt met een nieuwe security-patch. Maarten laat ons weten dat zijn Galaxy A71 de beveiligingsupdate van augustus aangeboden krijgt.

