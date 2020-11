DroidApp Awards: dit zijn de 10 beste smartphones van 2020

In de afgelopen maanden hebben verschillende fabrikanten vele toestellen uitgebracht. Niet gek als je tussen de bomen het bos niet meer ziet. Door de vele toestellen die we hebben getest en samen met onze kennis, kunnen we de (virtuele) DroidApp Awards uitreiken. Dit zijn de beste smartphones van 2020.

Beste smartphone van 2020

Het is een jaar waar we misschien niet perse op terug willen kijken. Toch doen we dat bij DroidApp wel. Met de 2020-editie van de ‘DroidApp Awards’ willen we virtueel prijzen uitreiken naar de tien beste smartphones van het afgelopen jaar. Een eis daarbij is dat de desbetreffende smartphone nog steeds verkrijgbaar is.

De redactie van DroidApp heeft de lijst zorgvuldig samengesteld. Omdat deze tien toestellen onder verschillende prijsniveaus vallen, hebben we ze voor je in willekeurige volgorde gezet. Wel gaan we hier nog wat dieper op in, onderaan dit artikel.

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Lovend waren we over de Galaxy S20 FE in onze Samsung Galaxy S20 FE review. Wat ons betreft is dit de allerbeste Samsung. Misschien is dit wel het meest te danken aan de Snapdragon 865+ chipset in de 5G-versie van de S20 FE. De camera levert schitterende plaatjes af, het updatebeleid is goed met drie jaar updates en prima specificaties. Verbeterpunten zijn er ook; de telefoon laadt niet zo snel op als haar concurrenten, de prijs is wat aan de hoge kant en het toestel is erg glad. Daar staat dus wel tegenover dat het echt een geweldig fijn toestel is.

Let op: de Galaxy S20 FE 4G (zonder 5G-ondersteuning) beschikt een Exynos processor en niet de Snapdragon chipset.

Samsung Galaxy S20 FE 5G kopen: Samsung, Coolblue, T-Mobile, Mobiel, Belsimpel, MediaMarkt en Bol.com.

Samsung Galaxy S20 FE Prijzen vanaf: 589,00 euro

OnePlus 8T

We waren al lovend over 8 Pro in de OnePlus 8 Pro review, maar eind dit jaar werd nog even de 8T uitgebracht. Hierover hebben we je in de OnePlus 8T review bijgepraat. Dit stijlvolle toestel heeft alles in huis wat je nodig hebt. Denk allereerst aan direct Android 11 uit de doos; met de geweldige interface; OxygenOS. Daarnaast is er een accu die met 65W snel opgeladen kan worden. De 8T heeft krachtige hardware, een goede prijs-kwaliteitverhouding, 120Hz scherm en een prima accuduur. Verbeterpunten zijn er ook; je krijgt weliswaar drie jaar updates, deze worden niet maandelijks uitgerold en is ook de OnePlus 8T glad. Een hoesje is daarom zeker aan te raden.

OnePlus 8T kopen: Coolblue, T-Mobile, Amazon, OnePlus zelf, Belsimpel en Mobiel.

OnePlus 8T Prijzen vanaf: 599,00 euro

Nokia 5.3

De Nokia 5.3 had je misschien niet terug verwacht in dit overzicht. Toch mag hij wat ons betreft zeker niet ontbreken in het artikel met de beste smartphone van 2020. Het toestel kent namelijk een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, zo schreven we in de review van de Nokia 5.3. Dankzij Android One ben je lang van updates verzekerd en het toestel heeft een mooi scherm, een fijne camera, een goede accuduur en ondersteuning voor dual-sim mét een geheugenkaart. De verbeterpuntjes bij de Nokia 5.3 waren ten tijde van het schrijven van de review een paar kleine bugjes. Die zijn mogelijk al opgelost. Daarbij laat de kwaliteit van de groothoeklens wat te wensen over. Verder heb je voor rond de 180 euro een compleet en erg fijn toestel.

Nokia 5.3 kopen: Amazon, Coolblue, Bol.com, Belsimpel, MediaMarkt en Mobiel.

Nokia 5.3 Prijzen vanaf: 181,00 euro

Oppo Find X2

Eerder dit jaar presenteerde Oppo haar Find X2-serie. De lederen Find X2 Pro kreeg misschien wel de meeste aandacht. Onze award gaat naar de Find X2 zelf. Ondergewaardeerd en juist zo’n fijn toestel met een goede, fijn werkende camera, een mooi beeldscherm, goede geluidskwaliteit en razendsnelle prestaties. Daarbij heeft Oppo de Find X2 voorzien van 65W opladen waarmee de 4200 mAh in 38 minuten opgeladen is. Echt nadelen had de Oppo niet, hoewel de prijs met vandaag de dag nog 899 euro, aan de hoge kant ligt. Al onze bevindingen vind je in de Oppo Find X2 review.

Oppo Find X2 kopen: Coolblue, Mobiel, Belsimpel en MediaMarkt.

Oppo Find X2 Prijzen vanaf: 899,00 euro

Sony Xperia 5 II

De titel van de Sony Xperia 5 II review was ‘Sony’s beste smartphone tot nu toe?’. Die vraag konden we in de test al met ‘ja’ beantwoorden en de Xperia 5 II verdient ook zeker een plaats in dit artikel met ‘Beste smartphones tot 2020’. Qua design loopt Sony misschien niet voorop, het toestel heeft een zeer uitgebreide camera, een prachtig scherm, een handige LED-notificatie en een fysieke cameratoets. Ook de accuduur van de Sony Xperia 5 II is dik in orde. Jammer dat Sony vaag blijft over het updatebeleid en dat de camera niet de allersnelste is. Je hebt met de Sony Xperia 5 II een erg fijn toestel in bezit, welverdiende award.

Sony Xperia 5 II kopen: Coolblue, Bol.com, Mobiel, MediaMarkt, T-Mobile en Belsimpel.

Sony Xperia 5 II Prijzen vanaf: 759,00 euro

OnePlus Nord

OnePlus richtte zich in eerste instantie op het hogere segment voor een interessante prijs. Eerder dit jaar was daar de OnePlus Nord, met 5G, een gunstige prijs in het hogere middensegment. Dat viel goed in de smaak, zo schreven we in de OnePlus Nord review. De smartphone is van alle gemakken voorzien; een goede camera, mooi scherm, uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en natuurlijk het fijne van OxygenOS. Ook ben je drie jaar lang verzekerd van updates, al zullen beveiligingsupdates niet maandelijks verschijnen.

OnePlus Nord kopen: Coolblue, T-Mobile, Belsimpel en bij OnePlus zelf.

OnePlus Nord Prijzen vanaf: 375,00 euro

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Enthousiast waren we ook over de Xiaomi Redmi Note 9 Pro. In onze Xiaomi Redmi Note 9 Pro review spraken we over de geweldige accuduur en de goede camera. Voor een toestel in deze prijsklasse wist de camera ook in het donker erg goede foto’s te maken. Het is simpelweg gewoon een uitgebreid toestel, al kent de eigen skin MIUI wel soms wat ergernissen. Over het updatebeleid is niks bekend, en dat was jammer. Wel is Xiaomi onlangs begonnen met het updaten naar MIUI 12.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro kopen: Coolblue, Bol.com, Mobiel, Belsimpel, MediaMarkt en Amazon.

Moto G Pro

Een merk dat ook dit jaar weer een hoop smartphones heeft uitgebracht is Motorola. Het toestel welke nog in ons gedachten is gebleven, is de Moto G Pro, welke we besproken hebben in de review van de Moto G Pro. De eye-catcher is de stylus waarmee je bijvoorbeeld snel notities kunt maken, maar er is nog meer. De camera doet goed zijn werk, het toestel is snel en er is een set stereo-speakers. Ander groot voordeel van de Moto G Pro is Android One. Hierdoor ben je twee jaar lang verzekerd van Android-updates en drie jaar van beveiligingsupdates. Toestel kost inmiddels net wat meer dan 200 euro, en is (mede) daarom een prima aanrader.

Moto G Pro kopen: Bol.com, Coolblue, Mobiel, MediaMarkt en Belsimpel.

Moto G Pro Prijzen vanaf: 229,00 euro

Poco X3 NFC

Xiaomi en Poco zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In onze Poco X3 NFC review hebben we het toestel al uitgebreid besproken. Een welverdiende plek in de DroidApp Awards met beste smartphone van 2020. Voor zo’n 200 euro heb je een smartphone met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De camera doet zijn werk bovengemiddeld goed en ook de accuduur hebben we omschreven als fenomenaal. Het updatebeleid is nog wel een aandachtspuntje. Voor dit bedrag zul je echter veel plezier beleven aan het toestel; zeker nadat met MIUI 12 de interface alweer een stuk verder verbeterd is.

Poco X3 NFC kopen: Coolblue, Amazon, Bol.com, Belsimpel, MediaMarkt en Mobiel.

Poco X3 NFC Prijzen vanaf: 220,00 euro

Huawei Mate 40 Pro

In onze Huawei Mate 40 Pro review schreven we al; deze smartphone is voorzien van geweldige hardware. We zouden de smartphone absoluut tekort doen als dit model niet in het rijtje van ‘beste smartphone van 2020’ zou verschijnen. Het heeft een schitterend design, waanzinnig goede camera, goed geluid, mooi scherm en een erg goede accu. Echter is er wel een groot nadeel, en daardoor valt de Huawei Mate 40 Pro wel onder de noemer ‘troostprijs’ in dit artikel. Door de sancties vanuit Amerika is het toestel niet voorzien van Google-diensten. In de review hebben we het hier uitgebreid over. Kun je leven zonder Google Maps, Play Store en dergelijke, dan heb je echt een mooi toestel.

Huawei Mate 40 Pro kopen: Huawei en Bol.com.

Huawei Mate 40 Pro Prijzen vanaf: 1199,00 euro

Welke is het allerbeste?

Alle tien de smartphones in dit overzicht zijn stuk voor stuk geweldige smartphones. Door de grote prijsverschillen is het lastig specifiek één winnaar aan te wijzen, dit is namelijk echt voor eenieder verschillend. Om die reden hebben we ook niet gekozen voor een artikel waarin we één toestel als winnaar uit de bus laten komen. De keuzes in dit artikel zijn gebaseerd op de meningen van de schrijvers van DroidApp die verantwoordelijk zijn voor toestellen en reviews. Zo kunnen we je een goed en eerlijk beeld geven.

Welke is jouw favoriet?