Android 13 voor Galaxy A71, S20 FE (4G), Galaxy A52 (5G) en A52s beschikbaar

Samsung rolt voor nog eens vier toestellen de update uit naar Android 13. De nieuwe Android-versie wordt verspreid naar de Galaxy A52 5G en de Galaxy A52s.

Android 13 voor meer Samsung’s

Eerder werd door Samsung de update naar Android 13 al uitgerold voor de Galaxy A52 4G, nu is het de beurt aan twee andere modellen uit de A52-serie, en nog eens twee andere modellen. De 5G-versie van de Galaxy A52 krijgt de update aangereikt in Nederland en Belgiƫ, en ook voor de Samsung Galaxy A52s kun je de nieuwe Android-versie downloaden. Android 13 is niet de enige vernieuwing voor de twee smartphones. Samsung levert namelijk ook One UI 5 mee, die op zijn beurt weer eigen verbeteringen brengt.

De update naar Android 13 wordt ook uitgerold naar andere modellen van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Dit is het geval voor de Samsung Galaxy S20 FE, waarbij als eerst het 4G-model aan de beurt is. Daarnaast krijgen we berichten binnen dat de update ook gedownload kan worden op de Galaxy A71. De update brengt voor de smartphones ook direct een nieuwe beveiligingsupdate. Voor de A71 is dit de oktober-patch; voor de S20 FE 4G en de A52-toestellen is dit de november update. De 5G-versie van de Galaxy S20 FE zal binnenkort de update krijgen naar Android 13.

Dankzij de update krijg je een reeks nieuwe functies tot je beschikking. Denk aan meer kleuropties in het Kleurenpalet, waarbij de interfacekleuren nog verder verfijnd afgestemd worden op de ingestelde achtergrond. Verder kun je na de Android 13 update op je Samsung de Onderhoudsstand gebruiken en heb je meer inzicht in je privacy en beveiliging in het nieuwe scherm. Ook zijn er kleinere aanpassingen in bijvoorbeeld de interface (met pictogrammen) en de camera-app. Google heeft aan Android 13 de optie toegevoegd om per app in te stellen in welke taal je deze wilt openen.

Als je de update kunt downloaden op je toestel, dan krijg je hiervan een melding op je telefoon.

Samsung Galaxy S20 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 399,00 euro

Samsung Galaxy A52s Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 339,00 euro

Samsung Galaxy A52 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 279,00 euro