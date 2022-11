Samsung rolt Android 13 uit naar Galaxy Z Flip 3 en Fold 3

Wederom heeft Samsung updates klaargezet voor Samsung-toestellen. De smartphonefabrikant rolt Android 13 uit naar de twee vorig jaar uitgebrachte foldables. Het zijn de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3.

Android 13 voor Flip en Fold 3

Al een hoop toestellen van Samsung zijn bijgewerkt met de update naar Android 13. De smartphonefabrikant gaat echter vrolijk verder met het uitrollen van updates. Dat zien we ook nu, waarbij twee foldables de update naar Android 13 kunnen binnenhalen. De update brengt daarbij ook gelijk One UI 5, zo meldt Fijke ons. Haar Flip 3 kan vanaf nu profiteren van de nieuwe functies die de update met zich meebrengt. Ook Peter meldt ons de update.

Android 13 met One UI 5 brengt verschillende verbeteringen. Dit zien we terug aan de kleurinstellingen bij het kleurenpalet. Je hebt nu meer kleurcombinaties waaruit je kunt kiezen voor de interfacekleuren die zich aanpassen op de ingestelde achtergrond. Verder heb je beter inzicht in je privacy en de beveiliging; en Google heeft met Android 13 de optie toegevoegd om per app in te stellen in welke taal je deze wilt openen. Samsung heeft op haar beurt One UI 5 uitgerust met de Onderhoudsstand.

De update is vanaf nu beschikbaar voor de twee vouwbare smartphones. Als je deze binnen kunt halen, krijg je hiervan een melding op je smartphone.