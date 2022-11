De vergeten telefoon: Samsung Chat 350

In de ‘Vergeten telefoon’-editie van deze zondag gaan we terug naar het jaar 2011. Elf jaar geleden verscheen de Samsung Chat 350. Deze telefoon was voorzien van een volwaardig toetsenbord.

Samsung Chat 350

De Samsung Chat 350 werd in 2011 uitgebracht en werd ook wel aangeduid als Samsung Ch@t 350. De telefoon was uitermate goed geschikt voor degenen die veel in de weer waren met het versturen van berichten. Want dat deden we in 2011 nog genoeg, via SMS. Tevens had je met de Samsung snel toegang tot de sociale netwerken zoals Facebook. Je kon direct een bericht de wereld in sturen dankzij de widget die op het startscherm geplaatst kon worden. Deze widget kon ook aangeven hoeveel berichten je open had staan. Ook voor Twitter had Samsung een widget ontwikkeld. Er waren ook instant messengers en natuurlijk je e-mail.

Samsung had de Chat 350 ook voorzien van enkele handige toevoegingen, die we kenden van andere Samsung-modellen, zoals de Samsung S8300 UltraTOUCH. Denk aan de mogelijkheid om een nepoproep te plaatsen. Met Fake Call kon de telefoon net doen alsof je gebeld werd. Tevens kon je met de telefoon SOS-berichten versturen. De Samsung Chat 350 liet je verder apps downloaden uit de Samsung Apps Store. Je kon bijvoorbeeld eBuddy downloaden om mee op MSN te gaan. Dit alles ging wel via het 2G-netwerk, want WiFi was niet op het toestel te vinden.

We kijken even naar de specificaties van de Samsung Chat 350. De telefoon viel natuurlijk op door het volwaardige QWERTY-toetsenbord dat bestond uit vier rijen. Samsung had de telefoon verder voorzien van een 2,4 inch resistief touchscreen. Dit reageerde dus niet als de schermen van tegenwoordig op de warmte van vingers, maar op een precieze aanraking met bijvoorbeeld je nagel.

De Chat 350 bood verder een Bluetooth-verbinding, FM-radio aan boord, een Micro-USB poort en een 2 megapixel camera voor het maken van foto’s. Het opslaan van je bestanden kon op het interne geheugen van 20MB. Dat geheugen kon je uitbreiden met een geheugenkaart. De accucapaciteit van de Samsung kwam uit op 960 mAh. Samsung bracht het toestel uit voor ongeveer 125 euro.

Samsung Chat 350 samengevat in 3 punten: