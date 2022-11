Samsung deelt Nederlands updateschema voor Android 13

We hadden eerder al het Europese overzicht met de updateplannen van Samsung voor Android 13. Nu is daar een Nederlands schema.

Samsung met Android 13 in Nederland

Via Samsung Members heeft Samsung een nieuw overzicht gedeeld met de updateplannen naar Android 13. Het gaat specifiek om het Nederlandse updateschema. Eerder had de Duitse afdeling van Samsung al een overzicht gedeeld en we zien met het nieuwe schema minimale verschillen. Samsung zal een hoop toestellen bijwerken met Android 13, samen met One UI 5. Daarnaast is in de afgelopen tijd al een groot aantal smartphones (en tablets) geüpdatet naar Android 13. Welke plannen heeft Samsung voor Nederland?

De update naar Android 13 met One UI 5 brengt een reeks verbeteringen naar het toestel. Zo is er de nieuwe Onderhoudsstand, heb je nog beter inzicht in de privacy en beveiliging in de vernieuwde instellingen, en heb je meer kleurkeuzes in het kleurenpalet. Met die functie worden de kleuren van de interface afgestemd op die van de ingestelde achtergrond. Er zijn verfijnde geluids- en trilinstellingen, vernieuwde camera-app, verbeterde (slimme) widgets met suggesties en verbeterde toegankelijkheidsinstellingen.

Hieronder hebben we neergezet welke toestellen, wanneer de update naar Android 13 zullen krijgen.

Oktober 2022

Galaxy S22 (update is reeds beschikbaar)

Galaxy S22+ (update is reeds beschikbaar)

Galaxy S22 Ultra (update is reeds beschikbaar)

November 2022

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S21 Ultra (update is reeds beschikbaar)

Galaxy S21+ (update is reeds beschikbaar)

Galaxy S21 (update is reeds beschikbaar)

Galaxy S21 FE

Galaxy S20 Ultra (update is reeds beschikbaar)

Galaxy S20+ (update is reeds beschikbaar)

Galaxy S20 (update is reeds beschikbaar)

Galaxy S20 FE

Galaxy Note 20 Ultra (update is reeds beschikbaar)

Galaxy Note 20 (update is reeds beschikbaar)

Galaxy A53 (update is reeds beschikbaar)

Galaxy A33 (update is reeds beschikbaar)

Galaxy Tab S8+ (update is reeds beschikbaar)

Galaxy Tab S8 (update is reeds beschikbaar)

Galaxy Tab S8 Ultra (update is reeds beschikbaar)

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

December 2022

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy A72

Galaxy A71

Galaxy A52

Galaxy A52s

Galaxy A51

Galaxy A32

Galaxy M53

Galaxy M52 (update is reeds beschikbaar)

Galaxy M33

Galaxy M32

Galaxy XCover 6 Pro

Galaxy XCover Pro

Galaxy Tab S7 FE 5G

Galaxy Tab S7 FE

Januari 2023

Galaxy A23

Galaxy A22

Galaxy A13

Galaxy A12

Galaxy M22

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Februari 2023

Galaxy A04s

Galaxy A03

Galaxy A03s

Zoals je kunt zien, kan het schema nog wel wat afwijken met dat van de praktijk. Zo zien we bijvoorbeeld de update al voor de M52, terwijl deze pas voor december werd aangekondigd. Krijg je de update naar de nieuwe Android-versie binnen? Laat het ons zeker weten door een mailtje te sturen, samen met een screenshot.