Samsung voegt ‘Astrofoto’ toe aan camera-app op Galaxy S22-serie

De Samsung Galaxy S22-serie krijgt een nieuwe camerafunctie. Samsung heeft de nieuwe functie Astrofoto aangekondigd voor de camera die moet concurreren met de Night Sight-modus op de Pixel-toestellen.

Astrofoto in camera-app

De Pixel-toestellen van Google zijn voorzien van de Night Sight-functie. Hiermee maak je de mooiste nachtfoto’s, waarmee de sterrenhemel mooi oplicht. Samsung heeft nu een eigen functie aangekondigd voor de camera-app die dit eveneens mogelijk moet maken. Samsung noemt de functie Astrofoto.

De Astrofoto-functionaliteit is beschikbaar in de Expert RAW-app die gedownload kan worden uit de Galaxy Store. Deze applicatie is ook gewoon beschikbaar in Nederland en België. Vervolgens kun je aan de slag met Astrophoto, waarbij je verschillende opties kunt kiezen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de AI-weergave te tonen, met daarin de hemellichamen die als een laag over het scherm worden gelegd.

Om Astrofoto te gebruiken kun je het beste een statief gebruiken. De sluitertijd voor het maken van een foto komt uit op 4, 7 of 10 minuten, afhankelijk van welke stand je kiest. Er worden meerdere frames vastgelegd, die vervolgens gecombineerd worden tot een perfect eindresultaat. Tevens is de bijgewerkte Expert RAW app bijgewerkt met een aantal nieuwe functies voor meervoudige belichting.

Het is niet bekend of Samsung de functie ook beschikbaar stelt voor andere toestellen uit de Galaxy line-up.

