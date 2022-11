Bevestiging: ‘Samsung Galaxy S23-serie komt ook in Europa met Snapdragon’

Het lijkt er steeds meer op dat Samsung haar nieuwe Galaxy S23 smartphone uit wil brengen met een Snapdragon-processor. Dit lijkt nu ook -eindelijk- voor Europa te gaan gelden.

Galaxy S23 met Snapdragon

Al langer gaat het bericht rond over dat Samsung bij de Galaxy S23-serie de telefoon niet meer van een Exynos processor wil voorzien. Eerder kwam al het nieuws van Qualcomm dat Samsung meer samen ging werken met deze chipfabrikant. Daarmee werd het vermoeden al gewekt dat we de Galaxy S23-serie met een Snapdragon processor zouden gaan zien. Toch bleef het onduidelijk, aangezien er ook steeds weer aanwijzingen zouden zijn voor een Exynos chip.

Dankzij een benchmarktest van Geekbench komen we meer te weten over deze kwestie. Het lijkt er namelijk op dat Samsung in Europa de Qualcomm Snapdragon processor wil gaan voeren. Dit wordt duidelijk aan het feit dat een Europees toestel toegevoegd is aan de cijfers van Geekbench. Het gaat om de S23-serie welke voorzien zal zijn van een Snapdragon 8 Gen 2 chipset.

Eerder werd al duidelijk dat Samsung in ieder geval de Galaxy S23 Ultra uit gaat rusten met een 200 megapixel hoofdlens. Verder zal er een 5000 mAh batterij aanwezig zijn, en weten we ook al dankzij eerder verschenen renders hoe het toestel eruit zal komen te zien. Vermoedelijk krijgen we de nieuwe Galaxy S23-serie in februari te zien.

