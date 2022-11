Android 13 uitgerold voor Samsung Galaxy M52 en Xcover 6 Pro

Samsung heeft wederom weer Android 13-updates uitgerold. De nieuwe Android-versie is vanaf nu beschikbaar voor de Galaxy M52 en de Galaxy Xcover 6 Pro. Samen met de nieuwe Android-versie is er One UI 5 en een nieuwe beveiligingsupdate.

Galaxy M52 en Xcover 6 Pro met Android 13

De uitrol van updates zit bij Samsung in een stroomversnelling. De ene na de andere smartphone wordt bijgewerkt met de update naar Android 13. Hierbij wordt nauwelijks onderscheid gemaakt tussen dure en goedkope smartphones, want twee smartphones die niet in het high-end segment geplaatst zijn, worden nu met een update verrast. De update naar Android 13 wordt vanaf nu namelijk uitgerold voor de Samsung Galaxy M52 en de Samsung Galaxy Xcover 6 Pro. Beide smartphones kunnen de update vanaf nu binnenhalen.

Samen met Android 13 wordt ook One UI 5 meegeleverd. Dit betekent nog meer nieuwe functies en mogelijkheden. Zo is er de slimme suggestie-widget die je handige acties voorschotelt die van pas kunnen komen. Daarnaast heb je meer keuze uit kleuren voor de interface, dankzij het uitgebreidere kleurenpalet. Verder is er bij het menu met instellingen een nieuw overzicht voor je privacy en beveiliging. Over beveiliging gesproken; de twee toestellen krijgen ook direct beveiligingsupdate november aangereikt. Dankzij Android 13 kun je nu ook per app instellen in welke taal deze app geopend moet worden.

Wanneer je de update kunt downloaden voor je Galaxy M52 of Galaxy Xcover 6 Pro, krijg je hier een melding van op je toestel. Eerder verscheen al het Europese updateschema van Samsung voor de update naar Android 13.