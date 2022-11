Samsung Galaxy A53: update naar Android 13 met One UI 5 beschikbaar

Samsung heeft voor de Samsung Galaxy A53 een grote update klaargezet. In Nederland en België is Samsung gestart met het verspreiden van de update naar Android 13 met de One UI 5 skin. Dit samen brengt een reeks nieuwe functies en verbeteringen naar de mid-end smartphone.

Galaxy A53: Android 13 update

Goed nieuws voor de bezitters van de Samsung Galaxy A53. De update naar Android 13 is beschikbaar voor het toestel uit de A-serie. Het is hiermee het eerste A-serie toestel dat de update krijgt. Sterker nog; dat de update nu klaarstaat voor de A53 betekent zelfs dat hij eerder aan de beurt is dan verschillende duurdere en nieuwere smartphones van de fabrikant. Samen met Android 13 levert Samsung ook de nieuwe One UI 5 skin. Gertjan maakt melding van de update voor zijn A53.

De update naar Android 13 brengt verschillende nieuwe functies en verbeteringen naar de smartphone. Na de update kun je het vergrendelscherm nog meer personaliseren met meer stijlen. Een andere verbetering is de ondersteuning voor meer kleuren in het kleurenpalet. Deze functie zorgt ervoor dat de interfacekleuren aangepast worden aan de ingestelde achtergrond. De vernieuwde ‘Slimme suggesties’ widget kan zich aanpassen aan je gebruik en zo helpen met handige acties. De update brengt ook het nieuwe privacydashboard, onder ‘Beveiliging en Privacy’. Hiermee heb je nog meer grip op je instellingen en je privacy. De onlangs aangekondigde Onderhoudsstand is eveneens beschikbaar na het installeren van de update naar Android 13 met One UI 5.

Medio oktober kreeg de Galaxy A53 al de update naar beveiligingsupdate oktober. Dit is met deze update niet verandert, waardoor het patch-niveau op oktober blijft staan. Samsung werkt een schema af waarin de updates zijn bepaald voor de telefoons. Eerder verscheen het overzicht voor Europa met Samsung updates naar Android 13.