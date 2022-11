Android beveiligingsupdate november 2022: 45 zwakke plekken aangepakt

Een nieuwe maand, een nieuwe security-patch. Google heeft voor de maand november haar nieuwe Android beveiligingsupdate uitgebracht. Met de nieuwste update worden 45 kwetsbaarheden aangepakt in het Android-besturingssysteem.

Beveiligingsupdate november 2022

De elfde beveiligingsupdate van het jaar is een feit. Android-toestellen kunnen vanaf nu beveiligingsupdate november 2022 verwachten. Google heeft de update vrijgegeven en fabrikanten kunnen daar vanaf nu mee aan de slag. Traditiegetrouw is de update als eerst beschikbaar voor de Google Pixel-modellen en we vermoeden dat Samsung ook deze week zal starten met het uitrollen van de update, waarschijnlijk als eerst voor de Galaxy S22-serie, zo weten we van eerdere updates.

Met de beveiligingsupdate van november worden 45 kwetsbaarheden aangepakt. Het gaat om zwakke plekken in de beveiliging van Android. Echter betekent dit niet dat alle 45 patches ook naar jouw toestel uitgerold worden. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen het gebruik van verschillende componenten en onderdelen, zoals het type processor in een smartphone, of ander Android-apparaat. Tevens maken veel fabrikanten van de gelegenheid gebruik om ook eigen patches toe te voegen aan de update die Google beschikbaar stelt. Dit samen vormt dan de beveiligingsupdate.

De Pixel 7 Pro in onze uitgebreide Pixel 7 Pro review

Pixel

Voor de toestellen uit de Pixel-serie worden gelijk wat verschillende bugfixes en verbeteringen uitgerold. Die hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Battery & Charging

Fix for issue causing increased power consumption while certain apps installed

Display & Graphics

Fix for issue occasionally causing green display flicker in in certain conditions

Optimizations for display power consumption to improve thermal performance in certain conditions

System

Fix for issue occasionally causing Photos app to crash when using certain editing features

In de komende tijd zullen veel toestellen geüpdatet worden naar de nieuwe patch van november. Als de update voor jouw smartphone beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je telefoon of tablet. Krijg je de update binnen, dan horen we het heel graag van je! Stuur ons een mailtje samen met een screenshot, zodat we deze kunnen meenemen in de berichtgeving.