Android Update Bulletin week 44: deze toestellen kregen updates

In de eerste week van november zijn er weer de nodige updates verschenen. Van verbeteringen tot beveiligingsupdate en van nieuwe functies tot aan Android 12 en 13. De updates van deze week zetten we op een rijtje in het Android Update Bulletin van week 44.



Android updates in week 44

Het was een drukke week met updates deze week. De november-update zal komende week officieel vrijgegeven worden door Google, maar fabrikanten waren nog druk met andere updates. Voor verschillende smartphones werd nog een Android-update uitgerold, en dit was zelfs nog een (verdwaalde?) Android 12-update. Tevens is het updateschema van Samsung opgedoken, zodat we weten wanneer welke Samsung geüpdatet wordt.

De toestellen die in de afgelopen week, week 44 zijn bijgewerkt met een update, hebben we hieronder voor je neergezet. Heb jij een update binnengekregen, of krijg je in de komende week een update voor je smartphone of tablet binnen? Dan horen we het heel graag van je! Stuur ons een mailtje, graag met een screenshot.

Motorola

Nokia

Nokia 5.3: Android 12

Nokia X20: beveiligingsupdate oktober

Oppo

Samsung

Sony