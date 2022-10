Android Update Bulletin week 43: deze toestellen kregen updates

We kijken terug op de 43e week van 2022. In de laatste week van oktober zijn weer de nodige updates verschenen bij verschillende merken. Zoals je van ons gewend bent zetten we iedere week op een rijtje welke apparaten een update hebben mogen ontvangen.

Android updates in week 43

Iedere zondag lees je op DroidApp het Android Update Bulletin. Hierin hebben we per week een overzicht voor je met de updates die in de afgelopen week zijn uitgebracht in Nederland en België. Hierbij gaat het natuurlijk om Android-apparaten, van smartphones tot tablets en ook smartwatches komen voorbij. Dit zijn de updates van week 43.

Ontbreekt er een toestel in het onderstaande lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht, of er een artikel aan kunnen wijden.

Asus

Asus Zenfone 8: beveiligingsupdate oktober

Nokia

Nokia 5.4: beveiligingsupdate oktober

Nokia G50: beveiligingsupdate oktober met verbeteringen (dank, Jan)

Nothing

Nothing Phone 1: stabiliteitsupdate met nieuwe mogelijkheden Glyph interface (link)

Oppo

Oppo A91: beveiligingsupdate oktober (dank, Roelf)

Samsung